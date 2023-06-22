Воины ССО Украины спасли раненых во время боя с врагом побратимов. Видео операции

В Силах специальных операций Украины показали кадры эвакуации с поля боя раненых побратимов с другого подразделения Сил обороны. Бойцы получили ранения во время боевого столкновения с оккупантами.

Видео дня

На видео попали обстрелы, разрушенные дома и спасение воинов под пулями. Оно опубликовано в Telegram-канале ССО (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что группа подразделения спецназовцев вступила в огневой контакт с врагом при выполнении боевого задания на одном из направлений.

Тогда на том же участке также находились бойцы одного из пехотных подразделений ВСУ. Отбивая оккупантов, несколько пехотинцев получили ранения.

"Операторы ССО предоставили раненым первую помощь и эвакуировали в безопасную зону", – говорится в описании к видео.

Эту операцию украинцам показали от начала до конца, конечно же, в более ускоренном формате. На кадрах предстают разрушенные российскими обстрелами дороги и дома, по которым бойцы ССО продвигались к нужной локации. В посадках – норы оккупантов, забросанные хламом и телами ликвидированных "хороших русских".

В ходе операции спецназовцы вступили в бой с врагом, отбили его, эвакуировали раненых побратимов и вернулись назад, завершив свою боевую работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как воины ССО на юге зашли в окопы врага и уничтожили 10 оккупантов. Захватчиков украинские спецназовцы застали врасплох и предлагали им сдаться, однако те выбрали смерть.

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