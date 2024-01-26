Воины ССО уничтожили российскую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины. Видео

Украинские защитники уничтожили вражескую БМП, обстреливающую правый берег Херсонщины. Именно по этой БМП-2 противник постоянно вел обстрел позиций Сил обороны на правом берегу.

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Об этом рассказало командование Сил специальных операций ВС Украины. Операторы ССО обнаружили БМП-2 противника при ведении воздушной разведки на Херсонском направлении.

"По цели было нанесено огневое поражение ударными дронами, в результате чего уничтожен до основания. Кроме этого, операторы ССО нанесли удар по антенне связи. Бонусом сбит триколор, на ней развевался", - отметили в ССО и показали соответствующее видео.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные атаковали военный полигон во временно оккупированном Иловайске Донецкой области. Там были убиты не менее 24 операторов дронов. Как были убиты операторы беспилотников проекта "Судный день" из так называемого батальона Судоплатова, смотрите здесь.

Также сообщалось, что в России в селе Еловое под Красноярском вспыхнул мощный пожар на цехе по производству аэроволнов. Около 40 человек эвакуированы, над местом ЧП поднялась стена огня и черного дыма.

в российском городе Туапсе в Краснодарском крае ТАКЖЕ прозвучала серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на входящем в состав нефтяной компании "Роснефть" местном нефтеперерабатывающем заводе.

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