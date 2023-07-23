Воины ВСУ под плотным огнем артиллерии РФ отбили атаки под Бахмутом и Авдеевкой – Генштаб

Войска Российской Федерации сосредоточили основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло 27 боевых столкновений. Захватчики пытались наступать в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Шахтерска. На Мелитопольском и Бердянском направлениях наступательные действия проводят украинские защитники.

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О тяжелых боях сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Оперативная сводка по состоянию на 18:00 воскресенья, 23 июля (515-е сутки полномасштабной войны), была опубликована в Facebook.

В ведомстве отметили, что оккупанты продолжают убивать мирное население Украины и игнорировать законы и обычаи войны. РФ использует тактику террора, наносит удары как по военным, так и по гражданским объектам.

23 июля враг нанес очередной ракетный удар по нашей стране, применив 17 крылатых и 2 баллистических ракеты. Силами и средствами ПВО Воздушных сил было уничтожено 9 КР. Кроме этого, оккупанты нанесли 26 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди мирного населения, разрушенные жилые дома, религиозные постройки и другая гражданская инфраструктура.

В ГШ ВСУ предупредили, что вероятность новых вражеских ракетных и авиационных ударов остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные группировки ВС РБ выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В районе Павловки Сумской области произошел вражеский авиаудар. Минометные и артиллерийские обстрелы пережили более 15 населенных пунктов, среди которых Тимоновичи Черниговской области, Середина-Буда, Угроиды, Юнаковка Сумской области, Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В районе Кучеровки оккупанты нанесли удар из авиации. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Торского. Также они нанесли авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Дружба, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии российских захватчиков Силы обороны успешно отбили вражеские атаки в районах Авдеевки и Невельского. ВС РФ совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Российские оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар у Благодатного. Зафиксированы обстрелы оккупантами более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодариевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области, Ильинка, Каменское Днепропетровской области, Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец Херсонской области, город Херсон, а также Яселка Николаевской области.

В то же время украинские воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Наша авиация за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники окупантов. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БпЛА России оперативно-тактического уровня.

Подразделения наших ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.

В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай граждан Украины.

Нашей разведке известно, что в населенном пункте Пришиб Запорожской области с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские захватчики вывозят большое количество грузовых вагонов с разными типами зерновых культур.

Как писал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее предупредили, что российская террористическая армия начала подготовку к очередным обстрелам наших объектов критической инфраструктуры. Сейчас враг активно занимается разведкой.

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