Воины ВСУ получили пикап Nissan Navara при содействии Favbet Foundation

Подразделение Вооруженных сил Украины, выполняющее боевые задания на восточном направлении, получило очередной внедорожник Nissan Navara Pick UP при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation. Женщины-волонтеры, несмотря на риск, доставили автомобиль бойцам-пехотинцам, выполняющим боевые задания в районе города Бахмут.

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Об этом сообщил в пресс-службе фонда. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 200 авто, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.