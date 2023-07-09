Воины ВСУ уничтожили вражескую цель с помощью ПТРК 'Стугна-П'. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать российскую технику. В частности, хорошо себя проявил в превращении российских танков в металлолом украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

Видео дня

Именно с помощью этого ПТРК защитники уничтожили очередной российский танк Т-80. Видео уничтожения "брони" появилось в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

"Т-80 уничтожен с помощью ПТРК "Стугна-П", – говорится в сообщении.

Администраторы канала не уточнили, где и когда были сняты кадры, а также какое подразделение отметилось эффективной работой.

После попадания женский голос за кадром начинает напевать: "Башню оторвало ему "Стугной" за Бучу".

Разработку украинского конструкторского бюро ПТРК "Стугна-П" приняли на вооружение украинской армии в 2011 году.

СМИ сообщали, что ПТРК "Стугна-П" поставляют в двух калибрах ракеты – 130 и 152 мм. С увеличением калибра растет как дальность полета – более 5 километров, так и пробитие брони. Для стрельбы ночью комплекс снабжают тепловизором – дальность выстрела ограничивается тремя километрами.

Свою эффективность "Стугна-П" доказала после начала полномасштабного вторжения. С помощью этого комплекса украинские воины уничтожали вертолеты и бронетехнику врага. И противотанкисты утверждают, что украинское оружие не уступает западным образцам.

"Мой взвод имеет опыт работы с разными ПТРК, однако лучше всего себя зарекомендовало украинское оружие. Это и точность стрельбы, и дальность, а самое главное — возможность выполнять боевую задачу в разных условиях и на разных участках местности", – рассказывал прошлой осенью командир противотанкового подразделения 80 бригады ДШВ с псевдо "Форпост" в интервью "Армии Информ".

Напомним, утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. В течение 8 июля ВСУ ликвидировали 600 оккупантов и уничтожили 88 единиц техники врага.

В общей сложности за время полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 234 040 своих солдат.

Только на Таврическом направлении накануне были убиты или ранены более двух рот российских захватчиков, уничтожены 23 единицы техники.