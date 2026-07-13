Войдут наиболее боеспособные подразделения: в Генштабе объяснили назначение новосозданных Объединенных сил быстрого реагирования

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создаются Объединенные силы быстрого реагирования, в состав которых войдут наиболее боеспособные подразделения, имеющие опыт проведения наступательных операций. Вновь созданные силы предназначены для оперативного реагирования на угрозы, усиления группировок войск и проведения наступательных действий на ключевых направлениях.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, передает "Укринформ". Военный подчеркнул, что данное решение должно повысить боевую эффективность войск и укрепить их наступательный потенциал.

"ОСБР определены как отдельный род сил ВС Украины, предназначенный для быстрого реагирования на угрозы и решительных действий на важнейших направлениях. Их задачей будет не постоянное удержание определенных участков фронта, а оперативное реагирование на угрозы, усиление группировок войск, проведение наступательных и контрнаступательных действий в направлении главного удара или в направлениях сосредоточения основных усилий, стабилизация обстановки и быстрое овладение важными рубежами и объектами", – объяснил представитель Генштаба.

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По его словам, вновь созданные мобильные подразделения станут одним из главных инструментов для усиления наступательных возможностей украинской армии.

Новый род войск объединит самые опытные боевые подразделения

Также в состав ОСБР планируется включить командование, отдельные штурмовые бригады, полки и батальоны, подразделения беспилотных систем, артиллерии, а также другие необходимые силы. Основу нового рода войск составят подразделения, которые уже имеют боевой опыт и выполняют задачи на передовой.

"Речь идет об объединении в единый род сил наиболее боеспособных воинских частей, имеющих опыт наступательных действий", – пояснил Лиховой.

Он добавил, что создание ОСБР должно обеспечить армию современным механизмом оперативного применения войск. По его словам, новая структура будет способствовать лучшей подготовке подразделений к ведению интенсивных боевых действий, ускорит восстановление их боеспособности, а также позволит сформировать необходимый резерв из наиболее подготовленных и мотивированных военнослужащих.

Пресс-секретарь Генштаба подчеркнул, что создание ОСШР призвано сделать боевую систему более эффективной и в то же время повысить уровень защищенности украинских военных и помочь сохранить жизни защитников.

Как писал OBOZ.UA, 10 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск ВСУ. По его словам, новые Силы возглавит бригадный генерал, командир 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Дмитрий Волошин.

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