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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист

Блог | Война должна перейти на территорию РФ

Война должна перейти на территорию РФ

Все приграничные города РФ, все их логистические хабы должны быть под огневым контролем.

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50 км от границы Украины с РФ должны стать максимально безлюдными.

Только минные поля, санитарная зона.

Далее текст на языке оригинала.

Якщо ні, то ця санітарна зона пройде через Україну.

По факту, Луганська та Донецька області вже є прикладом – РФ перетворили їх в територію розмежування.

Можна мріяти про їх деокупацію, але вони знищені. Їх деокупація ніяк не допоможе нам виграти війну зараз.

Треба вгризтися в землю і захищати те, що ціле, іти там, де ми можемо перегризти ворогу логістику, зупинити його та нищити з меншими втратами для нас.

Маємо такими зонами зробити весь кордон з боку РФ, аби убезпечити Суми, Харків.

З Білоруссю, поки що, треба укріпляти щодня кордон, робити лінії оборони, які не дадуть військам РФ під виглядом ЧВК зайти і перерізати нам логістику, або створити військово-політичні проблеми.

Маємо стати їжаком, голки якого будуть стирчати на території "Нової союзної держави".

Інакше не встоїмо.

Ми маємо припинити жити нав'язаною концепцією "Завтра будемо в Криму", "За два місяці все завершиться", а почати жити реальним життям.

Війна вже іде 10 років, і ще може бути наступні десять, якщо ми не почнемо визнавати реальність та міняти її.

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