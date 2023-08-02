Блог | Война должна перейти на территорию РФ
Все приграничные города РФ, все их логистические хабы должны быть под огневым контролем.
50 км от границы Украины с РФ должны стать максимально безлюдными.
Только минные поля, санитарная зона.
Далее текст на языке оригинала.
Якщо ні, то ця санітарна зона пройде через Україну.
По факту, Луганська та Донецька області вже є прикладом – РФ перетворили їх в територію розмежування.
Можна мріяти про їх деокупацію, але вони знищені. Їх деокупація ніяк не допоможе нам виграти війну зараз.
Треба вгризтися в землю і захищати те, що ціле, іти там, де ми можемо перегризти ворогу логістику, зупинити його та нищити з меншими втратами для нас.
Маємо такими зонами зробити весь кордон з боку РФ, аби убезпечити Суми, Харків.
З Білоруссю, поки що, треба укріпляти щодня кордон, робити лінії оборони, які не дадуть військам РФ під виглядом ЧВК зайти і перерізати нам логістику, або створити військово-політичні проблеми.
Маємо стати їжаком, голки якого будуть стирчати на території "Нової союзної держави".
Інакше не встоїмо.
Ми маємо припинити жити нав'язаною концепцією "Завтра будемо в Криму", "За два місяці все завершиться", а почати жити реальним життям.
Війна вже іде 10 років, і ще може бути наступні десять, якщо ми не почнемо визнавати реальність та міняти її.