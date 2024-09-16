Война должна завершиться переговорами с учетом интересов Украины – МИД Турции

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Анкара "без колебаний" поддерживает Украину в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением как братскую страну. Там стремятся, чтобы война завершилась как можно скорее, но исключительно на основе уважения к "легитимным и законным интересам украинского народа".

Видео дня

Об этом сказал генеральный директор по международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк на форуме вашингтонского центра "Атлантический совет" на тему "Исследуя сотрудничество: Турция и Запад в Черном море". Дипломат подчеркнул, что поддержка Турции обусловлена не только крымскими татарами.

"Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и поэтому я действительно болею за них всем сердцем. Поэтому мы не хотим затягивать эту войну. Конечно, это не значит, что Украина должна сдаться", – отметил дипломат.

Представитель турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что окончание войны нужно искать в мирных переговорах, однако их результат должен быть сбалансированным и отвечающим интересам Киева.

"Ни одна война не продолжалась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы тоже должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров", – заявил Озтюрк.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непреклонности поддержки его страной территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он также отметил, что возвращение Украине контроля над Крымом является требованием международного права. Некоторые обозреватели назвали слова турецкого президента "ударом" по российскому диктатору Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ рассказали, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС на фоне ее разочарования отсутствием прогресса в многолетних попытках вступить в ЕС. Так Анкара стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных союзников на Западе, заявили источники журналистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!