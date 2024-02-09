Война дронов в разгаре: на Таврийском направлении за день уничтожили 224 БпЛА врага

На Таврийском направлении российские захватчики активизировали применение дронов разных типов. Только 8 февраля украинские защитники нейтрализовали или уничтожили 224 беспилотных летательных аппарата врага.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Бригадный генерал утверждает, что это самый большой результат на этой неделе.

В общей сложности, подчеркивают в ОСГВ "Таврия", потери врага за минувшие сутки составляют 417 окупантов и 35 единиц вооружения и военной техники – это не считая сотен БПЛА. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов противника.

"Стоит отметить, что россияне существенно увеличили применение дронов-камикадзе 114 ударов за минувшие сутки – это самый большой показатель с начала февраля", – сказал Тарнавский.

Бригадный генерал также показал фото Владимира с позывным "Джус". "Один из тех героев, которые в составе подразделений радиоэлектронной борьбы противостоят вражеским дронам на Таврийском направлении. На счету парня и его собратьев – десятки сбитых вражеских БПлА. Недавно ему пришлось вступить и бой с российским танком, из которого наш воин тоже вышел победителем", – рассказал командующий ОСГВ.

Как сообщал OBOZ.UA, за 716 сутки широкомасштабного вторжения на линиях боевых действий произошло 91 столкновение с противником. В течение суток враг нанес 49 авиаударов и совершил 52 обстрела.

По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в Авдеевке сражения с российскими оккупационными войсками ведутся не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

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