'Война – это не только боевые действия': Федоров анонсировал перестройку менеджмента Минобороны

Министр обороны Михаил Федоров заявил о начале перестройки менеджмента Министерства обороны Украины. По его словам, президент Владимир Зеленский поставил задачу построить систему, способную одновременно сдерживать врага в небе, на земле и в киберпространстве.

Об этом он сказал 20 января во время встречи с журналистами. Федоров пояснил, что речь идет о комплексном подходе, который выходит за пределы чисто боевых действий. Министр отметил необходимость сделать цену войны для России такой, которую она не сможет выдержать, чтобы принудить ее к миру силой.

По словам министра, позицию относительно изменений он озвучил непосредственно на встрече с представителями медиа. Федоров уточнил, что параллельно с дипломатическим треком государство должно выполнять собственную часть работы. "Есть ключевые этапы, которые приведут к этому", – отметил он, говоря о внутренних трансформациях в оборонном ведомстве.

Изменение парадигмы управления

Федоров подчеркнул, что первым шагом станет перестройка менеджмента. По его словам, Минобороны не должно восприниматься только как орган закупок и обеспечения. Речь идет о гражданском надзоре, координации и правильной синхронизации процессов.

Он подчеркнул, что система без четких задач начинает терять эффективность. Менеджмент, по словам министра, должен строиться вокруг людей, которые способны достигать измеряемых результатов. Если результатов нет, такие люди не могут оставаться в системе. Здесь подход довольно жесткий, но, как он дал понять, другого варианта нет.

Технологии и данные

Министр сообщил, что к работе привлечены международные консультанты. Среди них две американские R&D-команды Center for Strategic and International Studies и Rand, а также британский аналитический центр RUSI. Параллельно ведомство постоянно коммуницирует с украинскими военными.

Федоров напомнил о системе "Армия дронов" и дополнительном инструменте "еБалы", который дает качественные данные непосредственно с поля боя. По его словам, это позволяет понимать, сколько каждое подразделение поражает живой силы и техники, на какую глубину и какое оружие показывает лучшую эффективность в реальных боевых условиях.

Практика и результаты

Федоров отметил, что команда имеет большой бэкграунд реализованных военных проектов. Кроме того, существует собственное боевое подразделение, которое непосредственно участвует в боях. Это, по его словам, дает понимание войны не из кабинетов, а с передовой. Но даже здесь он уточнил, что война – это не только стрельба, но и менеджмент, логистика, снабжение и когнитивное измерение.

Отдельно министр упомянул работу с перехватчиками. Еще в феврале прошлого года на Черниговском рубеже запустили формат R&D в реальном времени. К нему допустили все компании, которые работали над перехватчиками, и платили по 20 тысяч долларов за каждый сбитый "шахед". По его словам, тогда в идею мало кто верил. Но уже в этом месяце в войско должны поставить 40 тысяч перехватчиков.

Министр также напомнил об открытии рынков дронов, ракет, РЭБ и боеприпасов, повышении маржинальности для компаний и запуске платформы Brave1. Сегодня она, по его словам, является крупнейшим ангельским инвестором в украинский defense tech. Отдельно он упомянул и о работе со Starlink.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 14 января, президент Владимир Зеленский провел совещание с Михаилом Федоровым. В ходе разговора стороны определили ключевые направления оборонного ведомства.

