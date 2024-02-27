Война идет 'в сердце Европы': премьер-министр Франции не исключает отправки войск в Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключает, что в будущем его страна может отправить войска в Украину. Глава французского правительства подчеркнул, что нельзя допустить победы страны-террориста РФ в войне против Украины.

Атталь предупредил, что в случае поражения Украины, Россия может напасть на другие европейские страны. Об этом он заявил в эфире радио RTL.

По его словам, российско-украинская война бушует "в самом сердце Европы". Поэтому под угрозой находятся многие страны на континенте.

Французский премьер отметил, что в таком случае нельзя исключать отправки войск в Украину.

"Мы не можем ничего исключать в войне, которая происходит в самом сердце Европы, включая отправку наземных войск, как сказал ранее Эммануэль Макрон", – заявил премьер Франции.

В то же время он добавил, что нельзя позволить России одержать победу над Украиной. Атталь также отметил, что страна-агрессор в будущем может начать военную конфронтацию против других стран.

"Мы не можем согласиться с тем, что Россия выиграет эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной стоим мы. Мы поддерживаем Украину с первого дня. Мы будем продолжать поддерживать украинцев", – добавил премьер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.

Ранее сообщалось, что на конференции в Париже, собранной президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения помощи Украине, участники говорили о возможности отправки сухопутных войск западных стран на территорию нашего государства. Впрочем, совместного решения относительно этого принято не было.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский напомнил, что Европейский Союз обещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Однако на самом деле украинская армия получила от стран ЕС всего 30% снарядов от обещанного количества.