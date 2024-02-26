Обещали миллион, но: Зеленский рассказал, сколько снарядов Украина получила от Европы

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Европейский Союз обещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Однако на самом деле украинская армия получила от стран ЕС всего 30% снарядов от обещанного количества.

Таким образом ВСУ получили от Европы приблизительно 300 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

По словам президента, украинские войска получили 30% снарядов от того количества, которое обещал передать нашей стране Европейский Союз. При этом глава государства не уточнял, ожидается ли в ближайшее время поставка дополнительных снарядов.

"Что касается Европы, миллион снарядов, которые нам обещал Европейский Союз. Даже не 50% пришло, а 30%, к сожалению. Пока что так", – сказал Зеленский.

К слову, в конце января в ЕС оценили, сколько боеприпасов из миллиона обещанных смогут поставить Украине до марта. Тогда заявлялось, что из-за постоянных задержек в производстве и опасений касательно истощения собственных запасов страны ЕС планируют поставить только 600 тыс. боеприпасов к этой дате.

Напомним, правительство Великобритании приняло решение о выделении сотен миллионов фунтов стерлингов на изготовление артиллерийских снарядов для украинской армии. Речь идет о 245 млн, которые будут выделены в течение 2024 года. Эти средства позволят активизировать цепочки поставок для производства крайне необходимых ВСУ артиллерийских боеприпасов.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа должна найти способы увеличить поддержку Украины. В частности, помочь ликвидировать дефицит боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может не выдержать давления российской армии, несмотря на всю мотивацию своих защитников. Все из-за дефицита боеприпасов, который "вряд ли может быть устранен в этом году".