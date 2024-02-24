Британия профинансирует изготовление артиллерийских снарядов для Украины: появились подробности

Правительство Великобритании приняло решение о выделении сотен миллионов фунтов стерлингов на изготовление артиллерийских снарядов для украинской армии. Речь идет о 245 млн, которые будут выделены в течение 2024 года.

Эти средства позволят активизировать цепочки поставок для производства крайне необходимых ВСУ артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

В британском правительстве отметили, что артиллерия доказала свою решающую роль в боевых успехах Украины. Артиллерийские средства поражения не позволяют оккупационной армии РФ совершать значительные прорывы.

Министр обороны Грант Шаппс заявил заявил, что 2 года назад российский диктатор Владимир Путин бросил вызов всей рациональности и правилам, чтобы начать свое безрассудное и незаконное полномасштабное вторжение. Также он выразил уверенность, что Украина не сможет выиграть борьбу без поддержки международного сообщества.

"Британское финансирование на сумму около четверти миллиарда фунтов пополнит критически важные запасы артиллерийских боеприпасов, в то время как Королевские ВВС завершат дальнейшую поставку современных противотанковых ракет. Вместе мы обеспечим поражение Путина и победу демократии, международного порядка, основанного на правилах, и украинского народа", – заявил глава оборонного ведомства.

Также в правительстве Британии отметили, что в дополнение к пакету финансирования артиллерии, новая серия контрактов на несколько миллионов фунтов была подписана между отделом закупок Минобороны, Defense Equipment & Support (DE&S) и компанией Cook Defense Systems на поставку сотен запасных гусениц для танков и бронетехники. Это позволит ВСУ восстанавливать технику, поврежденную противотанковыми средствами и минами. Контракты будут включать в себя как финансирование Великобритании, так и средства Международного фонда для Украины.

Напомним, Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, которая уже два года борется с полномасштабным вторжением России. В частности, Мадрид передаст Силам обороны нашей страны боеприпасы.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа должна найти способы увеличить поддержку Украины. В частности, помочь ликвидировать дефицит боеприпасов.