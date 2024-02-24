Будут боеприпасы: Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины

Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, которая уже два года борется с полномасштабным вторжением России. В частности, Мадрид передаст Силам обороны нашей страны боеприпасы.

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем канале в социальной сети Х в пятницу, 23 февраля. Министр рассказал, что провел встречу со своим испанским коллегой Мануэлем Альбаресом и поблагодарил его за поддержку.

"Испания подготовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут боеприпасы", – говорится в сообщении Кулебы.

Глава МИД не уточнил, когда именно Киев получит от Мадрида новую помощь.

В то же время он отметил, что обсудил с коллегой "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, Глобальный саммит мира в Швейцарии, а также путь нашей страны к членству в Европейском Союзе.

"Мы согласились, что вступление Украины в ЕС идет по правильному пути", – написал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, члены ЕС должны найти способы увеличить поддержку Украины. В частности, помочь ликвидировать дефицит боеприпасов, заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.