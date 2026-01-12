'Война – мое место': командир штурмового взвода рассказала, как получила авторитет в бою. Видео

Светлана занимает должность командира штурмового взвода 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Авторитет среди подчиненных она завоевала не словами, а непосредственным участием в боевых выходах во время Купянской операции.

Вместе с подразделением военная несла службу под обстрелами и в условиях повышенной сложности. Соответствующее видео обнародовано на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

Путь девушки в штурмовом подразделении

Светлана отмечает, что присоединилась к бригаде уже на офицерской должности после завершения обучения в академии управления действиями механизированных подразделений, которую закончила в звании лейтенанта. По ее словам, в начале службы подчиненные воспринимали ее настороженно и не сразу серьезно. Ситуация изменилась после первого боевого выхода, который стал переломным моментом.

"Когда они увидели, что я собираюсь на выход, я туда пошла и вернулась. Уже тогда между собой начали говорить, что не испугалась. И дальше это пошло, как сарафанное радио – от одного к другому", – говорит командир.

По ее словам, после нескольких боевых выходов отношение в подразделении окончательно изменилось. Сейчас, отмечает девушка, ее взвод полностью готов выполнять задачи вместе с ней. Вместе с тем она признается, что до сих пор часто сталкивается с вопросами от гражданских о том, зачем ей служба и почему она не уходит из армии.

"Мне часто говорят: ты же девушка, зачем тебе это. Хочется бросить фразу: война – мое место", – подчеркнула командир.

В Сухопутных войсках добавили, что боевой путь Светланы демонстрирует, что авторитет в боевых подразделениях приобретается не благодаря полу или званию, а через личную ответственность и готовность действовать бок о бок с военнослужащими.

