Поколение войны

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Фронтовые картины очень контрастны. Одни города опустошены, без признаков жизни. Среди разрушенных многоэтажек передвигаются военные и изредка местные, лишенные каких-либо ощущений, в силу бесконечных обстрелов. Другие – ухоженные, живые, отблескивают в лучах заката. По улицам гуляют молодые семьи с детьми, ездят на машинах, столики баров заполнены посетителями. Самое печальное, что часто эти города похожи один в один, те же хрущевки, те же площади, рынки, магазины... И в этих контрастах ты понимаешь масштаб подвига ВСУ, остановивших нашествие орды, спасших жизнь многих украинских городов.

Далее текст на языке оригинала.

А разом з цим ти розумієш, що для нас – війна не закінчиться ніколи. Для нас – це для цілого покоління. Для тих, хто сьогодні в ЗСУ, проходить пекло лютих боїв. Для тих, хто волонтерить, і вже збився з ніг, втративши купу своїх ресурсів і сил. Для тих, хто втратив все, і сьогодні живе в очікуванні завершення бойових дій, перебиваючись гуманітарною допомогою. Для тих, хто вже півтора року не бачив своїх чоловік, батьків, які служать в ЗСУ.

Перемога не стане кінцем війни для нас. Ми будемо з жахом думати про відбудову, відкриваючи численні злочини орків на звільнених територіях. Ми будемо обходити лісопосадки і поля, на яких ще десятки років буде висіти табличка – міни. Простір навколо нас буде наповнюватись іменами загиблих героїв і невинних жертв. З нами повсюдно будуть ветерани війни, в орденах, протезах та інвалідних візках. Щомісяця ми згадуватимемо День народження тих, хто віддав своє життя за нас. А за сусіднім столиком в кафе завжди буде хтось розповідати, як він з міномета гасив орків. І ми завжди будемо мовчати на третьому тості.

Ми стали поколінням війни. Хочемо ми цього чи ні. Жодний присмак перемоги не зможе забути, стерти, викинути пережите. Війна залишиться з нами вже до кінця нашого життя.

І мабуть найважливіше, що ми маємо зробити – це не залишити війну своїм дітям та внукам.