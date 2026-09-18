Война новых командиров: что операция "Вивальди" Билецкого показала о будущем ВСУ

Более десяти квадратных километров деоккупированной территории сами по себе не меняют ход войны. Но операция "Вивальди" Третьего армейского корпуса продемонстрировала более важное: Силы обороны способны не только сдерживать противника, но и перехватывать инициативу. За этим стоит не только технологическое изменение войны, но и новое поколение командиров, сформированных уже на реальном поле боя. Главный вопрос – сможет ли армия использовать этот опыт шире, за пределами одного успешного корпуса.

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Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий впервые раскрыл часть деталей операции "Вивальди", в ходе первого этапа которой, по данным корпуса, от российской инфильтрации было очищено около 75 кв. км, а ещё более 10 кв. км возвращены под украинский контроль.

Пока рано говорить о стратегическом переломе. Значение "Вивальди" заключается в том, что даже при общем ресурсном превосходстве России украинские силы способны на отдельном участке создать благоприятные условия для собственных действий и заставить противника перестраиваться. Поэтому важнее самой площади освобожденной территории становится другой вопрос: благодаря чему корпусу удалось перейти от сдерживания россиян к наступлению?

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От бригады к корпусу

Билецкий – показательный пример нового типа командира. От командования "Азовом" в 2014 году он прошел до создания Третьей штурмовой бригады уже во время полномасштабной войны, а в марте 2025-го возглавил сформированный на её базе Третий армейский корпус. В сентябре того же года президент присвоил ему звание бригадного генерала, а в августе 2026-го – звание Героя Украины.

Вместе с карьерой менялся масштаб задач. Командир бригады может строить подразделение в соответствии со своим видением, подбирать людей, экспериментировать с тактикой. Корпус – это другой уровень: несколько соединений, десятки тысяч военных, более широкая сфера ответственности, логистика, резервы, разведка, артиллерия, беспилотные системы и необходимость синхронизировать структуры, которые не могут действовать как отдельные автономные команды. Сам Билецкий, когда его спрашивали о разнице между командованием бригадой и корпусом, ответил кратко – "масштабы".

Украина часто придумывает первая. Россия – масштабирует

Билецкий неоднократно говорил, что современная война уже радикально отличается от той, какой она была в начале полномасштабного вторжения. По его оценке, около 80% поражений противника сегодня приходится на дроны. Новые технологии сделали более эффективным и старое оружие: более точная разведка и корректировка позволяют выполнять задачи меньшим количеством боеприпасов, а наземные роботы всё чаще берут на себя логистику и эвакуацию.

Украина не может позволить себе бесконечно отвечать России симметрично – человеком на человека, снарядом на снаряд. В такой гонке у Москвы больше запаса прочности. Украинский ответ должен заключаться в том, чтобы один воин, одна система вооружения или одно подразделение выполняли задачи эффективнее, быстрее и с меньшими затратами.

По словам Билецкого, именно Украина стала инициатором многих технологических революций этой войны – от массового использования Mavic и FPV до новых способов применения дронов в ПВО. Однако Россия, копируя украинские наработки, в ряде случаев смогла быстрее наладить их массовое производство. "Мы более инновационны, более креативны, у нас изменения происходят быстрее", – говорил командир 3-го корпуса, при этом признавая, что сама по себе инновационность ещё не гарантирует длительного преимущества. Это описание не только технологической, но и управленческой проблемы: ценность любого решения определяется тем, насколько быстро оно может быть изучено и использовано другими подразделениями.

Что показывает "Вивальди"

Первый этап операции интересен попыткой создать локальное преимущество не за счёт простого количества бойцов на участке фронта. По информации Третьего корпуса, одной из главных задач было уничтожение российских групп, проникавших между украинскими позициями, а также нанесение ударов по их тылам. Украинские силы сообщили о зачистке Новоселовки, Александровки, Яровой и окрестностей Корового Яра, а также об освобождении Среднего. Корпус заявил и об ударах по российской логистике, которые вынудили противника изменить систему снабжения.

Билецкий назвал операцию "Вивальди", пояснив, что она состоит из четырёх "сезонов"; подробности следующих этапов пока не раскрывает. Украинское командование не ограничилось попыткой стабилизировать проблемный участок, а перешло к действиям, которые заставили российские силы тратить ресурсы уже на ответные меры – это один из главных признаков эффективного командования.

Успешный опыт нельзя консервировать

Если подходы Третьего корпуса приносят результат, для ВСУ принципиально важно: какие из их элементов можно перенести на другие участки фронта? Речь не идет о механическом копировании структуры или переброске командиров – универсальной тактики, одинаково эффективной под Краматорском, Покровском или на юге, не существует. Но успешные практики – система разведки, сокращающая время от обнаружения до поражения; модель подготовки, которая лучше сохраняет пехоту; командирская культура, позволяющая младшим офицерам быстрее принимать решения, – должны становиться предметом системного анализа, а не оставаться достоянием отдельного формирования.

Самое интересное в "Вивальди" в конечном итоге не то, сколько квадратных километров отвоевал Третий корпус, а способна ли армия превратить опыт подразделений, которые научились воевать быстрее и технологичнее противника, в общую практику. Если да – речь идет об изменении хода войны. Если нет – "Вивальди" останется ярким, но локальным успехом.