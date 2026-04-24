'Война переходит с земли в воздушное пространство': военный рассказал, что происходит на Лиманском направлении

На Лиманском направлении российская армия сосредотачивается на уничтожении украинских логистических путей с помощью дронов, одновременно готовясь к новым механизированным штурмам. Последняя попытка прорыва с применением техники состоялась около месяца назад.

Видео дня

Однако разведка уже фиксирует подготовительные действия врага. О ситуации сообщил представитель 66-й отдельной механизированной бригады Василий Денисюк в эфире "Суспільного".

Российские силы продолжают попытки прорыва небольшими пехотными группами, однако такие атаки регулярно уничтожаются украинскими подразделениями. В то же время ключевой акцент противник делает на воздушной составляющей войны – активном использовании беспилотников для ударов по тыловой инфраструктуре.

Речь идет прежде всего об атаках на логистические маршруты, которые обеспечивают подвоз боеприпасов, провизии и проведение ротаций. Российские войска осуществляют постоянную разведку этих путей и применяют так называемые "дроны-ждуны", которые подстерегают цели.

Украинские силы противодействуют таким угрозам с помощью дронов-перехватчиков, средств радиоэлектронной борьбы и других инструментов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Лиманском направлении украинские военные продолжают системно уничтожать логистические ресурсы российской армии. Пилоты батальона SIGNUM сожгли восемь единиц техники, которая использовалась для подвоза личного состава и боеприпасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!