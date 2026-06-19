Сегодняшний день наглядно демонстрирует, как постепенно меняется сама суть этой войны.

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Если в 2022–2023 годах главным вопросом были поставки вооружения, то в 2026 году все чаще речь идет уже о совместном производстве, лицензировании технологий и интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в европейскую и трансатлантическую систему безопасности.

Фактически Украина перестает быть лишь потребителем безопасности и постепенно становится одним из ее производителей.

Именно поэтому во время встреч в Брюсселе основной акцент был сделан не только на дополнительных системах Patriot или ракетах к ним. Гораздо важнее то, что начинают обсуждаться механизмы долгосрочного производства и формирования будущей европейской противоракетной архитектуры.

На этом фоне россия оказывается в всё более сложном положении.

Главные истории дня

Несмотря на постоянные штурмы и значительные людские ресурсы, стратегическая инициатива постепенно смещается с поля боя в сферу технологий, экономики и промышленного потенциала. А это именно те сферы, где возможности коалиции Украины и ее партнеров существенно превосходят возможности российской федерации.

Отдельным симптомом является ситуация в самом российском тылу. Масштабные атаки беспилотников на территории рф уже перестают быть исключительным явлением. Они всё больше становятся фактором внутренней политики, демонстрируя российскому обществу то, что Кремль годами пытался скрыть: абсолютной безопасности больше не существует даже в Москве.

Поэтому главный вывод сегодня касается не очередного пакета помощи и не очередного удара.

Главный вывод заключается в том, что война все больше превращается в состязание систем. И в этом состязании значение имеют не только танки, ракеты или количество мобилизованных. Решающими становятся экономическая устойчивость, технологическое развитие, способность к сотрудничеству и стратегическое видение будущего.

Именно здесь сейчас формируется исход войны.