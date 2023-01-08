Россия за сутки убила двух мирных украинцев: еще 9 получили ранения

За 7 января в результате полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, погибли по меньшей мере двое гражданских. Жертвами вражеских обстрелов стали жители Харьковщины и Донетчины. Кроме того, еще девять украинцев получили ранения.

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он ссылается на данные, которые официально подтвердили областные военные администрации.

Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 07.01.2023 (по состоянию на 09:00 08.01.2023):

– Донецкая область – 1 погибший, 8 раненых;

– Харьковская область – 1 погибший;

– Херсонская область – 1 раненый.

Добавим, что на Донетчине погиб мирный житель города Соледар, а на Харьковщине – города Мерефа.

По последнему оккупанты ударили двумя ракетами в ночь на 8 января, поврежден объект гражданской промышленности. Погибшему мужчине было 50 лет.

Как писал OBOZREVATEL:

– 28 декабря стало известно, что в Харьковской области в лесу близ села Бугаевка на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и его 7-летний сын, которые шли на рыбалку. Они остались живы и со взрывными травмами попали в больницу.

– Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко заявляла, что около 30% территории страны нуждаются в разминировании.

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