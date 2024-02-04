'Война стала частью нашей жизни': воин подразделения 'Дикое поле' показал фронтовые реалии

Украинский воин из батальона "Дикое поле" Андрей Селивестров показал кадры фронтовых реалий. Он отметил, что никто из ныне стоящих на защите Украины с оружием в руках не хотел и не хочет войны.

Видео дня

Однако украинцам, вынужденным защищаться от агрессора, не оставили другого выбора. Пронзительные кадры с фронта Селивестров опубликовал на своей странице в Facebook.

"Война стала нашей жизнью. Хотя никто из нас этого не хотел. И не хочет. Но отсутствие выбора максимально упрощает выбор", – написал защитник.

В опубликованном Селивестровым видео – кадры фронтовой жизни. Украинские воины выполняют свою работу в любое время года и времени суток. Они мерзнут, изнемогают от жары, держат позиции в размокших от дождей окопах, по колено в воде и грязи.

Они уничтожают оккупантов в лесах, на полях и в населенных пунктах.

Они получают ранения и спасают побратимов, а также уничтожают оккупантов и их технику.

Они стали настоящими воинами, несмотря на то, что большинство из них до начала полномасштабного вторжения были представителями абсолютно мирных профессий и даже не думали о том, как кардинально изменятся их жизни из-за агрессии России.

Агрессивный и кровожадный сосед сделал так, что боль, пожары, обстрелы, разрушения и потери стали неизменными спутниками жизни украинцев.

Однако несмотря на это и тяжелые условия, в которых приходится бороться за будущую победу, украинские воины не теряют веры в то, что победа непременно будет.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что у России нет стратегических побед, но есть значительные потери живой силы и бронетехники. РФ до сих пор стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, однако в достижении этой цели прогресс захватчиков незначителен.

Также сообщалось, что в США назвали победу Украины в войне с Россией своей "стратегической целью". Помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что до конца 2024 года Украина станет сильнее и будет иметь лучшие позиции для определения своего будущего. А победить в войне с Россией ей, по словам чиновника, помогут Штаты.