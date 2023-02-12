Штурмом руководили оккупанты "Резец" и "Крюк": пленный россиянин рассказал о провальной атаке на Угледар

Мобилизованный на войну против Украины российский военнослужащий, попавший в плен ВСУ, подтвердил большие потери оккупантов при попытках наступления на Угледар Донецкой области. Если верить его словам, то общее руководство штурмом осуществляют оккупанты с позывными "Резец" (возможно, начальник штаба 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ) и "Крюк".

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Об этом солдат рассказал на допросе. Соответствующими данными 12 февраля поделился Telegram-канал "Информационное сопротивление".

Силы обороны захватили в плен Сергея Васичкова из города Находка Приморского края России. Он, будучи призванным в армию страны-агрессора по мобилизации в сентябре прошлого года, служил водителем 155-й ОБрМП (в/ч 30926).

"Был взят в плен в районе Угледара в крайне подавленном состоянии", – сообщили в "Информационном сопротивлении".

Россиянин сказал, что в последние два дня они "потеряли почти все БМП и много личного состава".

Васичков сообщил, что им поставили задачу штурмовать район дач и сам город Угледар. Примечательно, что четыре дня перед штурмом оккупанты учились, отрабатывая десантирование пехоты и уход техники: БМП вывозили личный состав в лесопосадки и быстро возвращалась в тыл.

Захватчик также слышал, что помогать им должна была 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Однако выяснилось, что она понесла значительные потери во время штурма Пречистовки и сейчас небоеспособна.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее российский оккупант записал видео после неудачной попытки наступления на Угледар. Он показал разбитую военную технику ВС РФ и пожаловался на то, что "по телику в России такого не покажут".

– По мнению аналитиков Института изучения войны, неудачные попыткы войск РФ наступать на Угледар являются свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян.

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