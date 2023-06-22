У чому проблема нашої війни?

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Я вже багато про це писав, але повторюся.

Війна в довгу. Це марафон, а не спринт.

А з чого б це мали бути травневі шашлики або Крим за два місяці, коли і так війна іде вже 10 років?

І ще 10 років може іти запросто, бо у РФ ресурси є. І ядерна зброя є.

Витрачати зеків та малі народи РФ може нескінченно, власне населення її не хвилює. Гроби в Бурятії чи Якутії погоди для РФ не зробить.

Ми, на жаль, витрачаємо найкращих: вчених, програмістів, акторів, спортсменів, ліпших військових тощо.

По сухопутній військовій компоненті ми маємо паритет.

РФ переважає нас по авіації, засобам Реб, нещодавно ми стали переважати по об'єктовому ППО. Знову ж таки, наявність у РФ ядерної компоненти, що є більше фактором погрози, але Україну це не залякає.

Зараз ведеться боротьба за паритет в дронах.

РФ готова грати в довгу. Теперішні санкції для РФ не важливі, бо їм не важливий свій народ, для Путіна і Колегії ФСБ та російської мафії байдуже скільки там росіян загнеться, для добування нафти та газу людей вистачить.

Схиляти Україну до перемовин зараз безсенсово, бо занадто багато українців загинуло. Україна потребує помсти та крові московитих. Не важливо, чи це буде війна до кінця, чи Перемога та операція з діставання московитих до кінця останнього, що пам'ятатиме цю війну.

Ситуація патова. Європа втомилася, в США вибори, нас підтримуватимуть, але кожного разу ця підтримка буде залежить від політичної кон'юнктури, яка за десять років може помінятися.

Тому маємо ставати Європейським аналогом Ізраїля, що не просто іде в ЄС чи НАТО, ми вже потужніше багатьох країн Нато і по зброї та і з досвіду.

Але маємо мати свій потужний ВПК, свою зброю, глобальну воєнну повинність, де служать і чоловіки та жінки, які є постійним резервом Армії та Сил Оборони.

Маємо ощитинитись своїми розробками від Птрк, до Ракет дальньої дії, РЕБ і РТР, маємо випускати постріли бодай спільно з країнами Європи.

Ми маємо стати Стіною для Європи на цьому напрямку, якою ми вже є, але маємо стати самостійною Стіною для себе та майбутнього наших дітей.