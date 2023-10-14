Война в Израиле не подорвет возможности НАТО помогать Украине, – Столтенберг

Североатлантический альянс будет продолжать помощь Украине, несмотря на войну Израиля с боевиками ХАМАС. НАТО подтверждает это не только на словах, но и на деле.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DW. Генсек напомнил, что в последней встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") принимал участие президент Владимир Зеленский.

"И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашей способности, нашей готовности, нашей решимости продолжать поддерживать Украину", – добавил он.

Столтенберг отметил, что Альянс подтверждает это не только на словах, но и на деле.

"Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие", – уточнил генсек.

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Как сообщал OBOZ.UA:

В течение 10 октября в Израиле продолжается операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газа, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что ответ на резню, устроенную боевиками в прошлую субботу, "отзовется для них в течение нескольких поколений".

– На шестой день войны в Израиле в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы выразить израильскому народу поддержку. Тем временем Армия обороны страны (ЦАХАЛ) призвала все палестинское население (примерно 1,1 млн человек) к северу от Вади-Газа в течение 24 часов переехать в южную часть сектора Газа, предупредив об ударах.

– Детальнее о том, что происходит в Израиле, можно почитать в нашей трансляции по ссылке.

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