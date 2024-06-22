'Война в тупике, но Россия не готова к переговорам': генерал Милли объяснил, почему Путину нельзя доверять

Российские захватчики понесли очень существенные потери за время полномасштабной агрессии против Украины. Москве не удалось достичь поставленных военных целей. Поэтому война в Украине находится в тупике, и единственный выход для сторон – это переговоры.

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Так считает бывший глава Объединенного комитета штабов США генерал Марк Милли. Однако Россия демонстрирует, что не готова к переговорам. А российскому диктатору Владимиру Путину доверять никак нельзя, утверждает генерал.

"Маловероятно, что кому-то из сторон удастся военным путем достичь политического решения. Поэтому обе стороны должны это признать и найти альтернативный метод решения политической проблемы – переговоры. Но надо быть реалистами – россияне явно не готовы к переговорам. Путин – не надежный партнер для переговоров", – говорит Марк Милли.

По мнению американского генерала, Путин намерен возродить российскую империю и создать буферную зону у своих границ. Он также пытается разрушить НАТО или хотя бы отделить Альянс от Соединенных Штатов. Однако ни одна из этих целей официально не была объявлена. Так что они не могут быть предметом переговоров.

Марк Милли отмечает: решение о проведении переговоров должна принимать именно Украина. Но Украина также не готова к ведению переговоров.

Таким образом, остается единственный вариант – продолжение войны. И поэтому США и союзники должны и дальше, и еще сильнее помогать Украине.

"Нужно продолжать поддерживать Украину, оказывать военную помощь, давать оружие. Нельзя вознаграждать агрессию. Нужно, чтобы Украина продолжала борьбу, нужно убедиться, что Россия не одержит победу", – подчеркивает Милли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах обсуждают возможности дальнейшей поддержки оборонной промышленности Украины. Но сейчас основной акцент делается на защите от воздушных угроз.

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