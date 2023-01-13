Ким объяснил, почему оккупанты постоянно обстреливают Очаков, и рассказал о борьбе с БПЛА

Российские войска продолжают регулярно наносить удары по Очакову Николаевской области. Дело в том, что там находится критическая портовая инфраструктура. Также это точка, с которой Силы обороны Украины могут поражать позиции оккупантов, в частности, на Кинбурнской косе.

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При этом на юге страны часто фиксируются вражеские беспилотники, которые проводят разведку. Об этом "24 каналу" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он сообщил, что в настоящее время страдают две громады области – Очаковская и Куцурубская. Обе расположены на берегу моря.

Туда достает оружие ВС РФ на занятой противником Кинбурнской косе. На вопрос, почему захватчики так часто обстреливают территории указанных громад, Ким ответил: "Потому что до нее они достают – до морской инфраструктуры в Очакове и Куцурубе".

Он объяснил, что почти все обстрелы региона, кроме ракетных, идут именно из Кинбурнской косы. Ракетами по Николаевской области за последний период враг бил дважды (8 и 31 декабря), подчеркнул глава ОВА.

На днях на юге Украины наши защитники "приземлили" российский "Орлан-10". Этот БПЛА пытался проводить разведку. Ким отметил, что такие беспилотники летают только над оккупированной территорией.

"Эту ситуацию ВСУ контролируют, и если есть возможность на поражение – их сразу сбивают. Над освобожденной Николаевской областью беспилотники не летают", – сказал Ким.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 января начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что в последнюю неделю в воздушном пространстве Украины усилилась активность разведывательных дронов противника. Это может свидетельствовать о тщательной подготовке захватчиков к очередной массированной ракетной атаке.

– В Генштабе в свою очередь указали на активизацию российской авиации в Беларуси. Это влечет за собой увеличение угрозы ракетных ударов по Украине.

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