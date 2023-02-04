Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ, в окрестности Мариуполя свезли большое количество солдат, – Бойченко

В окрестности временно оккупированного Мариуполя Донецкой области захватчики переместили большое количество живой силы, вокруг города создают оборонительные постройки. Это свидетельствует о подготовке врага к украинскому контрнаступлению.

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Соответствующее заявление сделал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, местные жители уже фиксировали факты передвижения военной техники ВС РФ по городу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российская Федерация понимает, что ВСУ уже скоро перейдут в контрнаступление... Именно поэтому они свозят технику, живую силу. А так называемые некоторые новостройки планируют использовать в качестве фортификационных... Они боятся наступления и не готовы еще больше возвращать территорий. А мы верим в наши стальные Вооруженные силы и в освобождение нашего дома от оккупантов", – цитирует Бойченко Мариупольский горсовет.

Чиновник добавил, что оккупанты сносят дома, разрушенные ими же в ходе захвата города, пытаясь скрыть масштаб преступлений Российской Федерации, потому что понимают, что Мариуполь будет освобожден Силами обороны.

Новые дома враг строит на окраинах города, чтобы использовать здания для обороны при контрнаступлении ВСУ. В такие новостройки людей не заселяют, хотя российская пропаганда очень хвалится "восстановлением" города. Мэр предположил, что потом "СМИ" страны-агрессора будут обвинять украинских военных в разрушении указанных построек.

Также мэр напомнил: захватчики до сих пор не восстановили критическую инфраструктуру, а в дома мариупольцев подают некачественную техническую воду. Люди выживают без нормального отопления, 70% местных больниц больше не существуют. Медицинское оборудование, которое уцелело, российские мародеры вывозят. Медикаментов населению тоже не хватает, некоторых лекарств просто нет, а некоторые коллаборанты продают в 5, 7, а то и 10 раз дороже.

Как писал OBOZREVATEL:

– 3 января советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что группировка россиян в городе и ближайших населенных пунктах увеличилась до около 30 тыс. оккупантов. По его мнению, противник, возможно, создает резервы для продолжения атаки на Угледар.

– 1 февраля Андрющенко рассказал, что в Мариуполе зафиксировали перемещение российской военной техники. Вражеская колонна проехала через город в западном направлении, в сторону Мангуша/Бердянска.

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