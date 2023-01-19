В сети показали украинского пограничника, испугавшего белорусских коллег одним жестом. Видео

В сети появилось новое видео с военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, который напугал беларусских коллег одним жестом. Воин с позывным "Шульц" продолжает защищать нашу границу.

Видео дня

Ролик обнародовал в сети товарищ пограничника. Записью поделились многие украинские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автор видео с иронией сказал, что, пользуясь моментом, покажет подписчикам "грозу беларусов". Пограничник в этот момент куда-то ехал в машине. Его лицо было прикрыто.

Судя по всему, "популярность" украинца на беларусском телевидении стала поводом для шуток побратимов "Шульца".

Сам он поприветствовал зрителей и иронично повторил жест, на который так жаловалась пограничная служба РБ.

Друг стража границы пошутил, что парень "просто показал беларусам, что у нас своей бульбы по горло".

Напомним, в начале 2023 года пропаганда режима Александра Лукашенко сняла сюжет, в котором беларусские пограничники жаловались на "провокации" со стороны украинских коллег.

"Последний случай – в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка". Оскорбительные угрожающие жесты в сторону пограничников", – заявил начальник управления пограничного контроля РБ, указать имя которого пропагандисты не посчитали нужным.

Добавим: указанный пункт пропуска граничит с украинским ПП "Добрянка" в Черниговской области.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Беларуси 19 января заявили, что привели свою артиллерию "в готовность к выполнению задач по предназначению". Речь идет о подразделениях 6-й отдельной механизированной бригады (в/ч,05733, место постоянной дислокации – Гродно).

– За несколько дней до этого режим Лукашенко объявлял о том, что в готовность были приведены артиллеристы 11-й ОМБР (последняя входит в состав Западного оперативного командования с пунктом дислокации в городе Слоним).

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