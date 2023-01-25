Россия готовит масштабную волну агрессии, она уже началась на Бахмутском, Угледарском и других направлениях, – Зеленский

Российская Федерация готовится к новой волне агрессии против Украины. Оккупанты планируют новое масштабное наступление, но задача наших Сил обороны – не только ответить врагу на его преступления, но и их предупредить.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу вечером 24 января. Соответствующее видео было распространено пресс-службой ОП (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Гарант указал на то, что страна-агрессор пытается мобилизовать новые силы для войны против нашего государства. Из его слов следует, что враг хочет расширить свое наступление.

"Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно", – отметил Зеленский.

Вместо того, чтобы признать ошибочность агрессии, Кремль планирует бросить на фронт еще больше людей и техники. Поэтому весь свободный мир должен усилить сотрудничество, подчеркнул президент Украины.

"Чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия. Хотя это будет, конечно. Будет ответ. А чтобы настолько, насколько возможно, не допустить новых российских преступных действий", – сказал Зеленский.

Он заявил, что инициатива должна оставаться за Силами обороны Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Россия готовится к новому наступлению. Одним из признаков этого он назвал активные информационные меры страны-агрессора, направленные на устрашение граждан.

– Оккупанты уже успели отчитаться о якобы "прорыве обороны" защитников Украины в Запорожской области. Такие заявления пропагандистов – фейк. Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин сообщил, что там враг пытается штурмовать позиции ВСУ небольшими группами.

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