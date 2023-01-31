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"Очень мощно готовимся": Данилов высказался об угрозе нового наступления РФ и работе над получением военной помощи

Дарья Дурова
War
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Данилов прокомментировал возможность эскалации войны со стороны РФ

Россия планирует отправить на поле боя около 150 тысяч мобилизованных из резерва для нового наступления на Украину. Для нас это вызов, но Украина готовится и выдержит этот удар.

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Каждый день ведется соответствующая работа, в том числе над расширением и ускорением передачи военной помощи. Об этом в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини" сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Включение Алексея Данилова в прямой эфир

По его словам, из 300 тысяч россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, половину уже отправили на "специальную военную операцию". Еще около половины в резерве – для попытки нового наступления. Эти военные готовятся на полигонах в РФ и Беларуси.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся", – заверил чиновник.

Он сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский каждый день общается со своими иностранными коллегами о военной помощи. Продолжается и работа внутри государства.

Данилов считает, что в случае нового наступления РФ ситуация не будет настолько критической, как в начале полномасштабного вторжения агрессора.

"Да, это для нас вызов, но, поверьте, мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда фактически мы были один на один с агрессором, [страны] не верили в нашу победу... Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощь Украине", – сказал секретарь СНБО.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что РФ может готовить новое наступление на Украину к 24 февраля. В традициях "совка" россияне любят привязывать такие действия к определенным датам.

– Данилов предупреждал, что впереди сложный период, но победа нашей страны обязательно будет. 

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