"Очень мощно готовимся": Данилов высказался об угрозе нового наступления РФ и работе над получением военной помощи

Россия планирует отправить на поле боя около 150 тысяч мобилизованных из резерва для нового наступления на Украину. Для нас это вызов, но Украина готовится и выдержит этот удар.

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Каждый день ведется соответствующая работа, в том числе над расширением и ускорением передачи военной помощи. Об этом в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини" сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, из 300 тысяч россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, половину уже отправили на "специальную военную операцию". Еще около половины в резерве – для попытки нового наступления. Эти военные готовятся на полигонах в РФ и Беларуси.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся", – заверил чиновник.

Он сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский каждый день общается со своими иностранными коллегами о военной помощи. Продолжается и работа внутри государства.

Данилов считает, что в случае нового наступления РФ ситуация не будет настолько критической, как в начале полномасштабного вторжения агрессора.

"Да, это для нас вызов, но, поверьте, мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда фактически мы были один на один с агрессором, [страны] не верили в нашу победу... Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощь Украине", – сказал секретарь СНБО.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что РФ может готовить новое наступление на Украину к 24 февраля. В традициях "совка" россияне любят привязывать такие действия к определенным датам.

– Данилов предупреждал, что впереди сложный период, но победа нашей страны обязательно будет.

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