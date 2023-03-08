"Как только оккупанты потеряют боевой потенциал, ВСУ пойдут в наступление": эксперт дал прогноз о ходе войны в Украине

Пока что украинские воины стоят в обороне, наносят оккупантам большие потери и изматывают вражеский наступательный потенциал. Когда он снизиться, Силы обороны начнут двигаться вперед.

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Возможно, контрнаступательные действия произойдут вблизи Северска, Белогоровки (в сторону оккупированного Лисичанска), а также в районе Бахмута. Таким мнением поделился военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Полковник ВСУ в запасе дал комментарий в эфире "24 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Продвижение в сторону Лисичанска он назвал очень перспективным, потому что оно могло бы снизить давление на защитников Бахмута и района.

Эксперт не исключает, что украинские военные начнут заходить в тыл Попаснянской группировки врага, которая давит на Бахмут.

"И Кременная для россиян – очень проблематичный район, поскольку там наступать нам гораздо проще, чем россиянам обороняться", – заявил полковник ВСУ в запасе.

Ели удастся освободить этот населенный пункт, то снабжение оккупантов через Валуйки (РФ) станет для россиян проблематичным. Оттуда, по мнению Свитана, обеспечивают в том числе Попаснянскую группировку противника.

"Они [захватчики] пытаются в этих районах проводить наступательные действия исходя из парадигмы "лучшая оборона – это наступление". Но потенциал заканчивается", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что западное вооружение, необходимое украинским войскам для контрнаступления, прибудет в Украину в течение 1,5 – максимум 2,5 месяца.

– По мнению аналитиков Института изучения войны, украинские защитники истощают врага в Бахмуте, создавая благоприятные условия для своих будущих наступательных действий.

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