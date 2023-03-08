Войска РФ столкнулись с дилеммой по поводу наступлений в Украине, визит Шойгу в Мариуполь не был случайным – разведка Британии

Оккупационные войска предстали перед дилеммой: пытаться снова наступать в районе Угледара, где предыдущие бои были неудачными для войск РФ, или поддержать продвижение севернее Бахмута и Кременной. Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на временно оккупированную территорию Украины (как заявляет противник, в Мариуполь) не был случайным.

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Об этом заявило министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ведомство на своей странице в Twitter 8 марта поделилось свежим отчетом разведки о ситуации в Украине.

Британские военные обратили внимание на опубликованное россиянами видео поездки Шойгу в зону "СВО" (это произошло 4 марта). Разведчики указали, что такое событие – редкое для РФ.

Не исключено, что частично это было ответом МО страны-агрессора на недавние кадры, на которых владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посещает своих бойцов на передовой.

"Вагнер" находится в резонансном конфликте с минобороны России, и Шойгу, вероятно, "болезненно относится к сравнению с Пригожиным", считают в Британии.

На этом видео в кадр попал лишь один российский полевой командир – генерал-полковник Рустам Мурадов. Он отвечает за Угледарское направление. Там за последние три месяца захватчики проводили несколько попыток штурмов, но они не увенчались успехом.

"До недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения важного в оперативном отношении прорыва позиций Украины", – сказано в отчете.

Теперь оккупантам приходится выбирать, на каком направлении предпринять новую попытку штурма, отметили британские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партизанском сопротивлении Мариуполя считают, что Шойгу побывал только на черте города, в аэропорту Мариуполя, а потом быстро вернулся назад в Россию. Вертолет, где, вероятно, находился оккупант, заметили на временно оккупированной территории нашей страны 3 марта.

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