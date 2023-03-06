''Смелости хватило только до знака в городе'': в России заявили о визите Шойгу в Мариуполь, в сети указали на ложь. Видео

Государство-террорист Россия в очередной раз заявило о визите министра обороны Сергея Шойгу на временно оккупированные территории Украины. В этот раз один из главных военных преступников РФ якобы побывал в уничтоженном оккупантами Мариуполе.

Видео дня

Шойгу якобы проверил "работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кремлевская пропаганда устроила очередную показуху с военным преступником и его якобы заботу о благоустройстве города, который практически стерла с лица земли путинская армия. Пропаганда похвасталась строительством "спасательного центра МЧС". Еще более цинично выглядел осмотр Шойгу "нового микрорайона из 12-ти пятиэтажных жилых домов".

Кроме того, в минобороны РФ размечтались о строительстве водовода, соединяющего Ростовскую область РФ и временно оккупированную Донецкую область.

Не удивительно, что партизанское сопротивление Мариуполя уличило минобороны страны-террориста во лжи. В Telegram местное подполье опубликовало видео с вертолетом, в котором, вероятно, прилетал Шойгу. Однако это "визит" состоялся еще 3 марта, а роспропаганда начала писать о приезде Шойгу лишь спустя несколько дней. Более того, движение сопротивление констатировало, что в сам город Шойгу не заезжал.

"Шойгу был в Мариуполе 3 марта. Маршрут аэропорт Мариуполь – "Невский" и быстро обратно. То есть де-факто смелости хватило только до знака в городе. Паблики рус*и написали только сегодня (6 марта, – ред.), а предварительная затравка была на следующий день после визита. Такая "смелость и честность", – говорится в сообщении.

Напомним, глава минобороны РФ Сергей Шойгу якобы побывал в зоне боевых действий в Украине. Кремлевские пропагандисты выдали, что он якобы "проинспектировал российскую группировку войск "Восток".

Ранее сообщалось, что Шойгу своим якобы визитом на Донбасс, вероятно, продемонстрировал недоверие начальнику генштаба РФ и командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову. "Разрекламированная" поездка Шойгу, очевидно, подрывает авторитет Герасимова.

Отметим, что российские оккупанты продолжают совершать страшные преступления во временно захваченном Мариуполе. Захватчики собираются строить дома из смеси, сделанной из руин, в которых оставались тела погибших украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны страны-террориста России Тимур Иванов наживается на строительстве во временно оккупированном Мариуполе. Сначала путинская армия практически стерла с лица земли город, а теперь принялась якобы "отстраивать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!