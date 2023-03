Подорвал авторитет Герасимова: аналитики нашли скрытый смысл в ''вояже'' Шойгу на фронт

Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим якобы визитом на Донбасс, вероятно, продемонстрировал недоверие начальнику генштаба РФ и командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову. "Разрекламированная" поездка Шойгу, очевидно, подрывает авторитет Герасимова.

Видео дня

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 4 марта. Как отмечается, Герасимов должен был быть офицером, совершающим этот визит на фронт или, по крайней мере, сопровождавшим Шойгу.

Кроме того, как отметили аналитики, Шойгу встретился с командующим восточным военным округом РФ (ВВО) генерал-полковником Рустамом Мурадовым якобы на западе Донецкой области для оценки потерь России в районе Угледара и возможности дальнейшего наступления на этом направлении.

Так, 4 марта минобороны России показало видео, на котором Мурадов отчитывается перед Шойгу о текущей ситуации и действиях оккупантов в зоне его ответственности.

Войска РФ понесли катастрофические потери в ходе трехнедельного наступления под Угледаром, а острая нехватка личного состава и техники, вероятно, не позволяет им даже незначительно продвинуться на этом направлении, считают в ISW.

В связи с этим минобороны РФ может рассмотреть целесообразность переброски резервов живой силы и техники в район Угледара для возобновления наступательных операций. Существенные потери, вероятно, уже серьезно ударили по репутации Мурадова, отмечают аналитики.

"Таким образом, Шойгу мог посетить западную часть Донецкой области также для того, чтобы оценить пригодность Мурадова на должности командующего ВВО", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта кремлевские пропагандисты растиражировали "новость" о якобы визите Шойгу в Украину. Глава минобороны страны-агрессора наградил оккупантов и заявил, что "впереди много дел".

Напомним, в декабре в РФ также заявляли о якобы визите Шойгу на фронте, однако оказалось, "передовая", где он побывал, находится в 75 км от линии фронта.

В январе Шойгу якобы также посещал фронт с целью "проинспектировать" войска оккупантов. Тогда он заслушал доклад Мурадова и наградил захватчиков.

Ранее в ISW заявили, что потери России под Угледаром свидетельствуют о катастрофических проблемах в путинской армии. Напомним, войска РФ в крупнейшем танковом сражении под этим населенным пунктом потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров.