Потери РФ под Угледаром указывают на катастрофические проблемы в армии Путина, визит Лукашенко в Китай не был случайным – ISW

Российские военные по-прежнему не в состоянии быстро решить эндемические проблемы, связанные с большими потерями личного состава и техники, на что указывают потери оккупантов под Вугледаром. Тем временем не исключено, что РФ может пополнить запасы вооружения для продолжения войны против Украины, если достигнет договоренности с Китаем.

В этом контексте показательным является визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин, где он с главой КНР Си Цзиньпинем подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходить санкции за счет направления китайской помощи в Россию через Беларусь. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Катастрофические проблемы в армии Путина из-за потерь

В среду, 1 марта, издание New York Times со ссылкой на украинские официальные лица написало, что российские войска продолжают совершать серьезные ошибки и продвигать танковые колонны в засады ЗСУ в своем недавнем трехнедельном наступлении под Угледаром. Его украинские источники охарактеризовали как крупнейшее танковое сражение войны на сегодняшний день.

По данным издания, в этих попытках наступать оккупанты потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров (БТР), что вынудило их на прошлой неделе прибегнуть к лобовым атакам пехоты.

Украинские военные рассказали NYT о своей тактике, заявив, что они заманили врага в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины дорог, а затем уничтожить с помощью артиллерии, в том числе HIMARS, обычно используемой против статичных тыловых целей.

Аналитики указали, что российские подразделения, дислоцированные в районе Угледара, в первую очередь 155-я бригада морской пехоты, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, который понес огромные потери в этом районе в октябре 2022 года и снова "насупил на те же грабли" в феврале 2023-го.

"Это символизирует неспособность российских вооруженных сил учиться на своих ошибках. Расследование NYT поддерживает оценку ISW о том, что продолжающееся воссоздание и закрепление военных неудач оккупантов будет препятствовать способности российских ВС проводить эффективные наступательные операции", – отметили в Институте изучения войны.

Неслучайный визит Лукашенко в Китай

Непризнанный беларусский лидер Александр Лукашенко и глава Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу российских санкций путем направления китайской помощи в РФ через Беларусь. Они включают стратегию совместного беларусско-китайского промышленного развития, документ о научно-техническом сотрудничестве двух стран на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов КНР.

Лукашенко заявил, что Минск "заинтересован в углублении сотрудничества" с Пекином в области технологического развития, включая создание совместных предприятий, модернизацию белорусских предприятий современными китайскими технологиями, торговлю товарами и услугами.

Также он сказал, что беларусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний по формированию компонентной базы, производству двигателей, трансмиссий, мостов, других узлов и агрегатов".

Ранее в ISW предполагали, что Китай может тайно передавать в Россию военное оборудование или технику двойного назначения через Беларусь. Ныне там указывают, что Лукашенко, вероятно, также намеревается этими соглашениями поддержать свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы застраховаться от российского интеграционного давления.

"Хотя эти меры в лучшем случае отсрочат продолжающуюся кампанию России по обеспечению полного экономического контроля над Беларусью. Ряд документов также касается китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. А Лукашенко ранее выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси в феврале 2021 года, когда активизировал свои усилия по отсрочке поглощения республики Россией через Союзное государство", – пояснили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, Кремль просто использует Лукашенко в своей информкампании, направленной на достижение мирных переговоров на выгодных для РФ условиях и уменьшение западной военной помощи Украине. В ходе визита Пекин самопровозглашенный лидер Беларуси продвигал тезисы о готовности Москвы к переговорному процессу.

