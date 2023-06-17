"Никакой помощи не было, полроты уничтожено": пленный оккупант пожаловался на командиров РФ и потери в войне. Видео

Российский военный, попавший в плен наших защитников на юге Украины, пожаловался, что его командиры относились к подчиненным "как к скоту", продавали отпуска за деньги, промышляли вырубкой украинских лесов. В роте, где служил оккупант, было 120 человек, но уже осталась только половина.

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Кроме того, "мобик" признал, что военнослужащие РФ совершают на нашей земле военные преступления. Ему известно о случаях изнасилований жительниц Токмака и Молочанска Запорожской области солдатами специального отряда быстрого реагирования "Ахмат". Видео допроса пленного появилось 17 июня в Facebook-аккаунте 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Россиянин утверждает, что проживает в городе Москва и был мобилизован. Повестку ему хотели вручить еще 21 сентября 2022 года, в тот же день, когда диктатор Владимир Путин объявил так называемую частичную мобилизацию.

"В этот же вечерь ко мне постучали в дверь. Я не открыл. Где-то неделю прятался от них", – заявил мужчина. Однако, по его словам, участковый подкараулил его в подъезде и дал повестку.

Украинский воин спросил у военнопленного: "А здесь не так страшно?". "Здесь очень страшно", – ответил оккупант. "Может, лучше было там остаться?" – спросил украинец. "Надо было, но не получилось", – ответил "мобик".

Он рассказал, что их сначала обстреляли артиллерией, а потом зашли ВСУ. Когда оккупант увидел, как украинские воины закидывают российских захватчиков гранатами, то "просто все бросил" и пытался сбежать, но его подстрелили.

По словам россиянина, когда "наступило наступление" ВСУ, то "никакой помощи от командиров не было, ни эвакуации".

"Многие [оккупанты] сейчас лежат двухсотыми. Почти 20 человек, я думаю, если не больше", – заявил военнопленный. Он сказал, что в его роте насчитывалось 120 человек. "Осталось уже, наверное, меньше половины", – заявил вражеский военнослужащий.

Он пожаловался на плохое отношение со стороны командиров, а также сказал, что преступники из "Ахмата" в Запорожской области насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетнюю девочку.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее воины ССО ВСУ взяли в плен группу российских оккупантов, оставшихся отрезанными от большой земли после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

– На Донецком направлении воины Сил специальных операций и их побратимы из дружественного подразделения Сил обороны взяли в плен группу захватчиков, один из которых оказался наемником-рецидивистом, сидевшим в тюрьме шесть раз.

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