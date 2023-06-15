'Шестой раз сижу': воины ССО взяли в плен оккупантов, один из них оказался рецидивистом. Видео

Бойцы Сил специальных операций и их побратимы из дружественного подразделения Сил обороны Украины взяли в плен трех оккупантов во время штурма вражеских позиций на Донецком направлении. Один из них оказался наемникрм-рецидивистом, сидевшим в тюрьме в шестой раз.

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По его словам, вербовщики-представители минобороны РФ обещали ему свободу после участия в войне. Но сейчас уже неизвестно, когда он сможет ее увидеть, отметили защитники, публикуя видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Когда оккупантам завязывали глаза и руки, чтобы не те могли видеть местность и сопротивляться, все как один они утверждали, мол, не знают, зачем их отправили в Украину.

При этом один признался, что является наемником подразделения, которое подчиняется минобороны РФ. Туда его завербовали с тюрьмы.

"Заключенный. Я устал. Шестой раз сижу. Думал, проскочу как-нибудь и все", – заявил он.

Украинский спецназовец отметил, что свои "оправдания" захватчики приговаривали как по методике: "не знаю зачем приехал, не знаю откуда, ничего не знаю".

Российским оккупантам, пришедшим захватывать нашу землю и убивать людей, украинские воины дали воды и перебинтовали раны. Ведь ВСУ берут в плен и обращаются с военнопленными россиянами по всем нормам и международным стандартам.

"Никто не применяет к ним физическое насилие. Несмотря на то, что это они пришли на нашу территорию, это они страна-агрессор, мы продолжаем отношение, сохраняя военное достоинство", – подчеркнул один из бойцов ССО Украины.

Спецназовцы напомнили захватчикам с РФ, что попасть в плен для них – это единственная возможность выжить, конечно, если успеют.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донетчине восемь оккупантов сдались в плен ВСУ. Это произошло во время штурма вражеских позиций возле Старомлиновки Волновахского района.

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