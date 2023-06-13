Выбрали жизнь: на Донетчине еще восемь российских оккупантов сдались в плен ВСУ. Видео

В ходе наступления Сил обороны Украины на Донетчине в плен украинским защитникам сдались еще восемь российских оккупантов. Это произошло вблизи Старомлыновки Волновахского района.

Видео дня

Видео с пленными захватчиками обнародовал украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. "Они выбрали жизнь, теперь пойдут на обмен", – написал он (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Журналист рассказал, что "после прохождения предполья перед российскими полициями" украинские войска атаковали первую линию обороны, а в контактных боях российская пехота "не выдерживает, сыпется".

По словам Бутусова, оккупанты массово сдаются в плен на многих участках фронта в ходе наступления ВСУ также на юге Украины. Журналист опубликовал видео с двумя такими пленными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Часть оккупантов были взяли в плен в ходе освобождения Макаровки на Донетчине, остальные ликвидированы.

– 12 июня ВСУ показали кадры освобождения Сторожевого Волновахского района Донетчины. Они ликвидировали десятки оккупантов и нескольких взяли в плен, а также добыли трофеи в виде техники и БК.

– В Минобороны Украины заявили, что ВСУ за сутки продвинулись на трех направлениях. В то же время оккупанты делают все, чтобы удержаться на своих позициях.

– По данным аналитиков ISW, украинские силы продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и в течение минувших суток взяли под контроль новые территории.

– 11 июня стало известно, что ВСУ освободили село Благодатное на Донетчине.

– В Минобороны заявили, что также была деоккупирована Макаровка. На Бахмутском направлении продолжается штурм позиций врага.