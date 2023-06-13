ВСУ за сутки продвинулись на трех направлениях, идут бои: в Минобороны раскрыли детали. Карта

Украинские войска в ходе наступательной операции за прошедшие сутки продвинулись на трех направлениях. Ожесточенные бои продолжаются, враг делает все, чтобы удержать захваченные позиции.

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Об этом 13 июня рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. По ее словам, на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища Силы обороны продвинулись на 250 м, на Торецком направлении – на 200 м, а на Бердянском – от 0,5 до 1 км.

Площадь освобожденной территории составила до 3 кв. км, отметила чиновница.

Чтобы удержаться на позициях, оккупанты активно применяют штурмовую и армейскую авиацию, ведут интенсивный артиллерийский огонь.

"Наши войска во время наступления сталкиваются с сплошными минными полями, соединенными с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", – рассказала Маляр.

Она сообщила, что на Ореховском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и близ Макаровки, на Бахмутском – близ Ягодного, на Лиманском – близ Веселого. Также горячо в районе Марьинки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным ISW, Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и 12 июня освободили новые территории. В то же время оккупанты жалуются, что плохая погода помешала им отбить украинские атаки.

– 11 июня стало известно, что ВСУ освободили село Благодатное на Донетчине.

– В Минобороны заявили, что также была деоккупирована Макаровка. На Бахмутском направлении продолжается штурм позиций врага.