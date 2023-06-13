Часть оккупантов взяли в плен: в ВСУ показали кадры освобождения Макаровки на Донетчине. Видео

В Силах обороны Украины подтвердили освобождение от российских оккупантов села Макаровка Волновахского района Донецкой области. Защитники также показали этот процесс на видео, подчеркнув, что в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.

Видео дня

В зачистке села от захватчиков участвовали бойцы 137-го отдельного батальона 35-й ОБМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского. На Facebook-странице этой бригады и появились соответствующие кадры (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы, представители 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты, освободили село Макаровка от российских захватчиков. Но они не оставляют попыток забрать это село назад", – заявил на видео один из украинских морпехов.

На фоне обстрелов он уточнил, что оккупанты продолжают работать по ним из артиллерии и минометов. Однако наших воинов это не останавливает, сейчас в населенном продолжаются стабилизационные действия.

"Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области. Населенный пункт освобожден. Часть личного состава врага уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала", – объяснили в бригаде.

Боец с позывным "Берлин" подчеркнул, что украинские Сил обороны застали врага врасплох – на британской колесной военной технике Мastіff фактически ворвались вплотную к его позициям и стали уничтожать.

"Они по правому краю села начали сразу отступать в поле. Пока мы занимались каждым домом, ведь нужно зачистить каждый подвал, они смогли сбежать. Но не все, группа ор*ов осталась у нас в тылу", – отметил он.

По его словам, в дальнейшем совместно с коллегами из рядов второго батальона морской пехоты бойцы смогли зачистить тыл и выбить последних оккупантов. Часть захватчиков они взяли в плен – россияне утверждали, что они из подразделения "Шторм Z".

После этого враг начал просто разрушать село: работали авиация, артиллерия. Пытался нанести удары и "Солнцепек", но под прилетами от ВСУ эта тяжелая огнеметная система оккупантов покинула позицию.

"Мы будем стоять, потому что мы – морская пехота. Верны всегда. Слава Украине! Героям слава!" – заявили защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня бойцы 88-го батальона 35-й бригады морской пехоты показали кадры освобождения села Сторожевое Волновахского района Донетчины. Во время операции они ликвидировали десятки оккупантов и нескольких взяли в плен, получили трофеи в виде техники с БК.

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