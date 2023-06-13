ВСУ продолжают зачистку окраин Благодатного: в селе был крупный склад оружия оккупантов
Вооруженные силы Украины продолжают зачистку Благодатного на Донетчине, на окрестностях которого до сих пор остаются отдельные оккупанты. Это так называемые "штурмовики Z", состоящие из российских заключенных и военных регулярной армии РФ.
Об этом сообщает проект "Український свідок", журналисты которого заехали в Благодатное одними из первых. В селе размещалось около 150 захватчиков, которые разместили здесь крупный склад оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Несколько дней назад воины 68-й отдельной егерской бригады вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины выбили оккупантов из населенного пункта и подняли над ним украинский флаг.
Зачистка села продолжается. Бойцы ВСУ выискивают остатки захватчиков по посадкам и уничтожают их пулеметами и снайперскими винтовками.
С окрестностей села постоянно слышны автоматные очереди и работа реактивной и ствольной артиллерии. Украинские операторы дронов также отрабатывают по врагу и передают координаты нашим артиллеристам и минометчикам.
Расстояние от села до вражеских позиций – примерно 3 км.
В Благодатном оккупанты оставили многочисленные БК, а дома разрисовали собственными позывными, буквами Z и другими пропагандистскими лозунгами.
Напомним, в ходе штурма Благодатного противник понес потери живой силы. Также украинские воины взяли в плен нескольких захватчиков. Полученная от них информация может помочь в дальнейшей деоккупации украинских территорий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 11 июня стало известно, что Силы обороны Украины освободили от врага село Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей.
– В Минобороны заявили, что на Бахмутском направлении продолжается штурм нашей армией. Также деоккупирована Макаровка.
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