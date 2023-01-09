В ОК "Юг" объяснили, почему Россия снова сделала паузу в атаках дронами-камикадзе по Украине

Россия сделала паузу в использовании иранских дронов-камикадзе в войне против Украины. Вместо этого оккупанты активно применяют БПЛА разведывательного типа – вероятно, сейчас агрессор определяет цели для будущих атак.

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Об этом в эфире объединенного теле- и радиомарафона "Єдині новини" 9 января заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подтвердила, что несколько последних дней противник не выпускал беспилотники Shahed (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что они в последнее время больше запускают дроны-разведчики, может свидетельствовать как раз о том, что они выискивают, куда направить свое оружие. Это, как правило, тактика поведения перед тем, как атаковать", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула: противник не отказался от массированных ракетных атак, единичных ударов и смешанных обстрелов с применением и ракет, и дронов.

"То, что у них уже с оружием немножко затруднительно, это и говорит о том, что им нужно как можно более тщательно проанализировать где, куда и когда ударить", – объяснила представитель Сил обороны юга.

О том, что оккупанты активно разведывают цели в Украине, намекают сводки Генерального штаба ВСУ. В последнее время там было немало сообщений о "приземлении" российских беспилотников-разведчиков.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны ранее заявил, что российские войска могут потратить 1750 дронов-камикадзе до мая 2023 года, если будут применять их с такой же интенсивностью, как в период с сентября по декабрь-2022.

– Журналисты-расследователи установили имена четырех российских военных, запускающих иранские дроны Shahed по Украине. Летом 2022 года оккупанты прошли соответствующий инструктаж в Иране под видом военных учений.

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