Война в Украине привела к развитию производства оружия в США – Washington Post

Развязанная Россией война против Украины повлекла за собой настоящий бум среди американских оборонных компаний, которые стремглав расширяют производство и наращивают заводские мощности. В первую очередь речь идет о расширении производства боеприпасов, беспилотников и зенитных ракет.

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Об этом говорится в материале американского издания The Washington Post. Отмечается, что особое внимание уделяется 155-миллиметровым артиллерийским снарядам.

"Из 44,5 млрд долларов, выделенных Соединенными Штатами на производство вооружений для Украины и пополнение американских запасов, Пентагон на сегодняшний день освоил 18,2 млрд, или 40,8% от общей суммы, заключив соответствующие контракты", – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что с февраля 2022 года Пентагон заключил контракты на производство 155-мм артиллерийских снарядов на сумму 2,26 млрд долларов, что позволило нарастить производство с 14 тыс. единиц в месяц по состоянию на февраль 2022 года до около 20 тыс. в месяц по состоянию на сегодня. Уже в скором времени производство должно достигнуть 28 тыс. в месяц, а к осени 2025 года планируется производить 1 млн снарядов в год.

В то же время резкое увеличение производства снарядов подтолкнуло Соединенные Штаты к поиску новых поставщиков тротила. До недавнего времени основным поставщиком этого взрывчатого вещества в США была Польша, но сейчас Пентагон работает со своими союзниками по увеличению поставок, в том числе из Японии. Сами же Штаты больше не производят тротил, перейдя на его заменитель под названием IMX – взрывчатку, обеспечивающую нужную мощность с меньшим риском случайной детонации.

Напомним, что в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США планируют увеличить производство боеприпасов для Украины в контексте обеспечения Вооруженных сил Украины предстоящей зимой.

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