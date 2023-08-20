США планируют нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить Украину зимой – The Washington Post

США планируют нарастить производство боеприпасов для Украины. Речь идет об обеспечении ВСУ грядущей зимой.

Видео дня

Об этом сообщает The Washington Post. Отмечается, что в администрации Байдена спешат с поставками Украине оружия, играющего ключевую роль в ее военном успехе против России.

Так, в США начали ускоренно производить вооружение, в том числе стандартные артиллерийские снаряды НАТО, выпуск которых, как ожидается, вскоре удвоится по сравнению с довоенным уровнем, который составлял 14 000 единиц в месяц.

При этом, эксперты предупреждают о серьезных проблемах, связанных с поддержанием высокого уровня производства вооружений и техники, необходимых не только для помощи Украине, но и для обеспечения собственной безопасности Соединенных Штатов в потенциальных конфликтах с Россией или Китаем.

К ним относятся преодоление нехватки ключевых ресурсов, включая тротил, и поддержание расширенных мощностей в условиях колебаний бюджета и неопределенности в отношении будущих военных потребностей.

В то же время, война в Украине принесла бум американским оборонным фирмам. Все они стремятся расширить производство и заводские мощности.

Из 44,5 миллиардов долларов США, выделенных Соединенными Штатами на производство оружия, предназначенного для Украины, или на пополнение безвозмездно переданных американских запасов, Пентагон на сегодняшний день заключил контракты на производство оружия на сумму примерно 18,2 миллиарда долларов.

Однако в Минобороны США говорят, что окончательная стоимость контрактов, связанных с Украиной, заключенных до 18 августа, будет значительно выше, чем цифра в 18,2 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!