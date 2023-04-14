"Знаменитые херсонские болота": пропагандисты РФ выдали феерический фейк о захвате Leopard в Украине и оконфузились

Прокремлевская пропаганда утверждает, что танки Leopard (какой именно модификации, 1-й или 2-й, не уточняется) якобы уже работают на фронте в Херсонской области. Россияне утверждают: мол, их диверсанты даже смогли захватить один из немецких танков, но его пришлось "утопить в болоте".

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Очередной фейк СМИ страны-агрессора опубликовали 14 апреля. Со ссылкой на оккупанта с позывным "Бык" так называемые журналисты написали, что российская диверсионная группа якобы захватила Leopard у ВСУ.

"Имеется история от сослуживцев... Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте", – процитировали пропагандисты захватчика.

Также он утверждает, что Leopard неоднократно обстреливали российские блокпосты на Херсонщине. Там применялись и немецкие зенитно-ракетные комплексы, которыми якобы управляли "наемники из Германии", заявляет оккупант "Бык".

Пользователей сети рассмешила такая ложь. Их интересует, где российская ДРГ нашла на Херсонском направлении такое болото, чтобы в нем можно было утопить танк.

"Вот же фантазеры! И даже фото не надо – потому что типа утонул же, не видно его теперь", "Почему не спутник?", "Знаменитые херсонские болота", "Интересно, где это у нас в степях под Херсоном находятся те болота", "А где же фото уничтоженной и утопленной техники?", "Из серии "подводная лодка в степях Украины", – пишут в Telegram.

"Утопить в болоте – это вообще их национальная идея", – отметил один из комментаторов.

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 апреля власти Испании сообщили, что в ближайшие дни отправят в Украину шесть танков Leopard 2A. Ожидается, что их передадут уже до конца текущего месяца.

– Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ и страны НАТО передадут ВСУ два батальона немецких боевых танков Leopard-2 и четыре батальона Leopard-1.

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