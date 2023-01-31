Россия начала бросать в бои на Бахмутском направлении десантников: защитник Украины рассказал об изменении тактики врага

Ситуация на Бахмутском направлении обострилась, там оккупанты поменяли тактику наступления. Кроме того, что они решили отрезать Бахмут от путей снабжения и пробираться к нему с флангов, в городские бои начали бросать десантников из регулярной российской армии.

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В телефонном интервью изданию "Громадське" Евгений Черепня, военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", рассказал: "Бои переместились от окрестностей в городскую среду. Но не весь Бахмут состоит из высотной застройки – это и частный сектор, и более высокие здания, поэтому в некоторых местах бои продолжаются еще в окрестностях".

Как отметил он, к ситуации, которая наблюдается сейчас, все шло последние несколько месяцев, это был "эволюционный процесс" и городские бои были лишь вопросом времени.

"Но я бы не сказал, что ситуация сильно обострилась, такое большое давление на город началось с сентября. Она [ситуация] стала сложнее из-за рельефа и погодных условий", – считает боец ВСУ.

Его подразделение находится в районе Бахмута Донецкой области с середины августа-2022. Украинец отметил, что все это время оккупанты пытались наступать одинаково: бросали в бой большое количество живой силы почти без бронированной техники. Но в последние дни участились вражеские обстрелы из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов.

Черепня сравнил: если на Харьковщине у 93-й бригады были артиллерийские дуэли и операции с участием значительного количества танков и БМП, то здесь "в основном идут контактные стрелковые бои, ежедневные штурмы с немеренным количеством живой силы противника". Что касается авиации РФ, то, по сравнению с осенью, она стала немного менее активной.

"Если раньше на Бахмутском направлении в основном наступали вагнеровцы и зеки, то сейчас, когда начинаются городские бои, встречаются десантники", – добавил воин, отметив, что последних уже брали в плен его товарищи из других подразделений.

Как писал OBOZREVATEL:

– Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке от 28 января сообщал, что кадровые войска РФ, вероятно, начали заменять истощенные силы частной военной компании "Вагнер", чтобы продолжать наступление на Бахмут.

– По оценке ISW, локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей, вероятно, преследуют цель рассредоточить украинские войска и создать условия для наступления РФ на западе Луганщины.

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