В оккупированном Крыму начали массовый сбор крови у гражданских из-за большого количества "300-х" захватчиков – Генштаб

Во временно захваченном Крыму россияне активизировали привлечение гражданских доноров к сдаче крови, активно пропагандируют эту помощь оккупантам. Кровь нужна для большого количества российских военных, получивших ранения на преступной войне против Украины.

Видео дня

Об этом в оперативной сводке утром 16 февраля (358-е сутки полномасштабного вторжения) сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, известно о массовом сборе крови у жителей Симферополя. Отмечается и доставка в местный "Центр крови" материалов для переливания из других медучреждений Автономной Республики Крым.

"Также активно проводится пропаганда в заведениях и учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранения российских оккупантов на всех направлениях боевых действий", – отметили в ГШ ВСУ.

В частности, много "300-х" военнослужащих страны-агрессора, судя по всему, лечатся в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях Российской Федерации, которые граничат с Украиной. В этих регионах открываются дополнительные станции переливания крови.

В целом на фронте наступательные действия противника продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях. Основные усилия захватчики направляют на Гряниковку, Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Угледар.

Силы обороны отбили атаки ВС РФ в районах более 15 населенных пунктов. Более подробную информацию с передовой можно найти в сводке Генштаба по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– За все время большой войны с Украиной агрессор потерял уже 140 460 военных и значительное количество техники, вооружения. За минувший день (15 февраля) было ликвидировано 690 российских оккупантов.

– Со статистикой потерь врага на так называемой "специальной военной операции" можно ознакомиться в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!