Война в Украине закончится, когда Путин поймет, что его армия проиграла на поле боя, а Украина получит гарантию безопасности, – экс-директор ЦРУ

Война в Украине закончится только тогда, когда президент страны-агрессора России Владимир Путин поймет, что его армия проиграла на поле боя и больше не может воевать. При этом наше государство должно получить гарантии безопасности.

Видео дня

Об этом заявил экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус, сообщает CNN. По его словам, российская агрессия против Украины закончится переговорами.

"Я думаю, что это заканчивается переговорным решением, когда Путин признает, что война неустойчива как на поле боя, где Россия в первый год, вероятно, понесла во много раз больше потерь, чем СССР понес почти десятилетие в Афганистане (потери СССР составили 15 051 человек, из них – 14 427 военнослужащих ВС Союза ССР, погибших вследствие ранений в бою, от несчастных случаев и болезней – Ред.) так и в тылу, на который сильно повлияли экономические, финансовые, экономические и личные санкции и экспортный контроль", – заявил он.

Кроме того, по словам генерала, когда Украина достигнет предела своей способности противостоять ракетным ударам и ударам беспилотников, она получает план, подобный плану Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны.

"Чтобы помочь восстановить страну, и получает железные гарантии безопасности – либо членство в НАТО, либо, если это невозможно, гарантия коалиции во главе с США", – отметил Петреус.

Он считает, что гарантия безопасности будет иметь решающее значение для обеспечения успеха усилий по реконструкции и привлечению внешних инвестиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, война России против Украины будет длительной. В результате ВВП Украины в 2023-м может сократиться еще на 2%. Но уже в 2024-м начнется восстановление, которое связано с масштабной реконструкцей. При этом риски для кредиторов остаются высокими из-за возможности реструктуризации долга.