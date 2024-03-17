Война в Украине закончится либо поражением одной из сторон, либо истощением – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине и России не удастся договориться о прекращении войны. По его словам, до сегодняшнего дня страна-террорист РФ предлагала лишь невыгодные для Украины условия переговоров.

При этом чешский президент подчеркнул, что Кремль не имеет права выставлять Украине никаких условий. Об этом сообщает Radio Prague International.

Президент Чехии убежден, что война в Украине закончится либо поражением одной из воюющих сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей. Также Павел считает, что может наступить момент, когда Москве и Киеву станет ясно, что продолжение конфликта означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.

"Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять", – сказал Павел.

В то же время президент Чехии заявил, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а ущерб обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количеств жертв, уже очень весомый. Также он добавил, что ситуация начинает негативно проявляться, в том числе и для России.

Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала во время саммита в Париже решил не говорить о помощи Украине, в частности, о чешской инициативе по поиску снарядов. Он сделал это, когда узнал, что среди присутствующих есть премьер Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией.

Как сообщал OBOZ.UA, в дополнение к обязательствам закупить 300 тыс. артиллерийских снарядов для Украины, Чехия получила возможности на закупку дополнительных 200 тыс. боеприпасов. Подразумевается инициатива, согласно которой страны ЕС приобретут для украинских защитников 800 тыс. снарядов стандартного калибра НАТО.

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