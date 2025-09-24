Война в Украине зашла в 'позиционный тупик': Залужный назвал пять факторов, способных 'переломить' ситуацию

Выставка DSEI-2025 в Лондоне показала, что современное поле боя становится все более прозрачным, а классические методы ведения войны теряют эффективность. По словам Валерия Залужного, украинские разработки получили высокую оценку, однако сохранение инициативы требует четкой стратегии и международной поддержки.

Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и генерал в отставке, Валерий Залужный в своей статье для "Зеркала недели", технологическая составляющая войны будет определять ее ход в будущем. Автор проводит сравнительный анализ событий 2023–2025 годов и делает выводы о необходимых изменениях в стратегии обороны.

Украинские разработки на DSEI-2025

На выставке DSEI-2025 украинские производители представили широкий набор инновационных решений — от тактических БпЛА до комплексов РЭБ и элементов, интегрирующих искусственный интеллект в задачи разведки и поражения.

Автор статьи отмечает, что спектр экспозиций в целом иллюстрирует переход от техники "прошлой войны" к системам, ориентированным на сетевое взаимодействие сенсоров и ударных средств. В то же время ключевой угрозой для обороны стала прозрачность поля боя: распространение разведывательных БпЛА позволяет противнику выявлять концентрации сил в реальном времени и корректировать удары высокоточными средствами.

Война позиций и истощение

События 2023 года автор анализирует как проявление позиционного тупика: при отсутствии перевеса в силах наступления становились длительными и изнурительными. Массовое использование воздушной разведки и дальнобойного оружия снизило фактор внезапности, усложнив классические маневры.

Массовое применение дронов и РЭБ

Особое внимание автор уделяет роли малых FPV-дронов: их массовое использование изменило тактику и сделало оборону более хрупкой. Параллельно РЭБ-системы и новые методы коммуникации меняют способ применения беспилотников, рождая новые вызовы и ответы в операционной практике. Как следствие, оборонительные позиции постепенно трансформируются: большие скопления людей на фронте стали неприемлемыми, линии тыла "сдались" под постоянным огневым контролем, а логистика — уязвимой к разведке и атакам.

С точки зрения человеческих ресурсов, позиционная война делает мобилизацию и подготовку ключевыми факторами устойчивости. Автор подчеркивает, что без достаточного количества подготовленного личного состава и мобильных резервов масштабный маневренный прорыв на операционном уровне невозможен.

Необходимость государственной стратегии

В ответ на эти вызовы Залужный предлагает:

разработать национальную программу развития передовых оборонных технологий с четким научным и производственным сопровождением;

привлечь в армию ІТ-специалистов и создать специализированные научные центры в тесном сотрудничестве с армией;

решить проблему доступа к микропроцессорам и критическим компонентам;

усилить международную координацию экспорта-импорта оборонных решений.

Кроме технологических мер, автор призывает к политико-дипломатическим шагам: использовать имеющиеся партнерские отношения для формирования безопасностных альянсов и одновременно ограничить научно-технологическое сотрудничество с противником.

Технологическая конкуренция будущего

В завершение материала Валерий Залужный подчеркивает, что победа в долгосрочной технологической конкуренции потребует от страны системного планирования, быстрого масштабирования инноваций и способности перехватывать технологическую инициативу. Без этого, по мнению автора, украинская оборонная стратегия рискует оказаться в положении, когда ресурсное истощение и постоянное давление противника делают устойчивость государства крайне хрупкой.

